Bartın'da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunu 4 metreyi aşmasına neden oldu. Polis ekipleri kıyı girişlerini kapatırken, belediye halkı fırtınaya karşı uyardı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti.
Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Polis ekipleri, Küçük Limanı çevresine şerit çekerek kıyıya girişleri kapatırken, belediyeden yapılan anonslarla da vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı.
Bazı kişiler, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: AA " / " + Selim Bostancı -