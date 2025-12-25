Bartın'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 40 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı ve tekneler limana sığındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı.
Açıkta bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.
Bazı kişiler, dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel