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Amasra'da rüzgar dalgayı 2 metreye çıkardı, balıkçı tekneleri limana demirledi

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Amasra'da rüzgar dalgayı 2 metreye çıkardı, balıkçı tekneleri limana demirledi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı. Balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamazken, kuru yük gemileri açıkta bekledi; Sahil Güvenlik ekipleri tekneler için önlem aldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı. Balıkçı tekneleri Karadeniz'e açılamazken, kuru yük gemileri açıkta bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Amasra'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü ilçede, kuzeybatı yönünden esen rüzgarın hızı saatte 30 kilometreye ulaştı. Denizde oluşan dalgalar, Amasra Küçük Liman ve Büyük Liman'da kayalara çarparak yükseldi. Dalgaların boyu 2 metreye ulaşırken, Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayarak limana demirledi. Polis ekipleri, Büyük Liman mevkisinde devriye gezerek bölge halkını uyardı. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü çevresinde de kuvvetli rüzgar etkili oldu. Amasra Belediyesi ekipleri, yaptıkları anonslarla vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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