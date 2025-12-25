Amasra'da kuvvetli rüzgar; dalga boyu 3 metreyi buldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı, ilçede polis ekipleri liman bölgesinde vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken, kuzey doğu yönünden hızı saatte 50 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Vatandaşlar, limana gelip, cep telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.