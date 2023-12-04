Amasra Belediye Başkanının Eşi Kanserden Hayatını Kaybetti

BARTIN'ın Amasra ilçesi Belediye Başkanı Recai Çakır'ın matematik öğretmeni olan eşi Derya Çakır (52), kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Derya Çakır, görev yaptığı Amasra Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndaki cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi olan Çanakkale'ye gönderildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın matematik öğretmeni olan eşi Derya Çakır, 5 yıl önce kanser hastalığına yakalandı. Uzun süren tedavisini ardından durumun kötüye gitmesi nedeniyle önceki akşam Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hastane morgundan alınan Derya Çakır'ın cenazesi, Amasra Kum Mahallesi'ndeki evinin önüne helallik alınmasından sonra görev yaptığı Amasra Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'na getirildi. Buradaki törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Safranbolu Belediye Balkanı Elif Köse, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, öğretmen arkadaşları ve öğrenciler katıldı. Cenaze namazı öncesinde Derya Çakır'ın tabutunun üzerine Türk Bayrağı konulurken, kızı Eftelya Çakır (10) ve eşi Belediye Başkanı Recai Çakır birbirlerine sarılarak ağladı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasından sonra Derya Çakır, defnedilmek üzere memleketi olan Çanakkale'ye gönderildi. (DHA)