İçeride kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı maden ocağı patlamasında son durumu paylaştı

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, grizu patlamasının yaşandığı maden ocağındaki son durumu paylaştı. İçeride 87 işçinin bulunduğunu belirten Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama yaşandı. Saat 18.15 sularında yaşanan patlama esnasında 4-12 vardiyasında çalışan 90'a yakın işçi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye başta AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Bartın Valiliği, yaptığı açıklamada patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Açıklamada, "Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD bölgeye çevre illerden de ekiplerin sevk edildiğini duyurdu. AFAD, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU VE BAKAN DÖNEMEZ BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de Bartın'a hareket ettiği öğrenildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU ANLATTI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Habertürk canlı yanına telefonla bağlanarak son durumu aktardı. Çakır 4-12 vardiyasında çalışan 87 işçiden 11'inin çıkarıldığını, 2'sinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Recai Çakır, içerideki 6 işçinin hareketsiz görüldüğünü söyledi. Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor. Göçükten ziyade bir patlama var. Uzman ekipler gidebiliyor oraya sadece. Uzman ekipler yeni bir patlama riskinden bahsetmiyor" dedi.