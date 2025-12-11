Haberler

İslahiye'de deprem sonrası kaybolan su kaynağı sondajla yeniden bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinin ardından kaybolan su kaynağı DSİ ekipleri tarafından yapılan sondaj çalışması ile yeniden bulunarak, günlük 200-250 dönüm alanın sulanmasına olanak sağlayacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları eteğinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinin ardından kaybolan su kaynağı, DSİ ekiplerince yapılan sondaj çalışmasıyla yeniden yeryüzüne çıkarıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 156 metre derinlikte güçlü bir su kaynağına ulaşıldığını belirterek suyun günlük 200-250 dönüm alanın sulanmasına imkan sağlayacağını söyledi.

Soylu, deprem sonrası birçok bölgede su yataklarının değiştiğini, bazı mahallelerde kuraklık yaşandığını ifade ederek, projeye katkı sunan Tarım ve Orman Bakanlığı ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.

Sondajla çıkarılan su, yapılan duaların ardından kanala verildi.

