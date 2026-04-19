Başkentte Alzheimer ve demans hastaları için 100 takip cihazı dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer ve demans hastalarının güvenli yaşamını artırmak amacıyla 'Korkusuz Adımlar' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamındaki takip cihazları, hasta yakınlarına teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, Alzheimer ve demans hastalarının daha güvenli yaşam sürdürebilmesi amacıyla, Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi işbirliğiyle başlatılan "Korkusuz Adımlar" projesi kapsamında takip cihazları sahiplerine teslim edildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yaklaşık 100 hasta takip cihazına kavuşurken, hasta yakınlarına da cihazın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Takip cihazları sayesinde Alzheimer ve demans hastalarının konum bilgileri anlık olarak izlenebilecek, olası kaybolma durumlarında ise hızlı müdahale sağlanabilecek. Proje ile hem hastaların güvenliğinin artırılması hem de hasta yakınlarının üzerindeki kaygının azaltılması hedefleniyor.

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, takip cihazlarının hastaların güvenli yaşamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Alzheimer ve demans hastalarının yalnızca bireyi değil aynı zamanda aileyi ve toplumu da etkileyen en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğuna işaret eden Yavuz, "Hastalığın ilerleyen evrelerinde yön bulma kaybı ve unutkanlık nedeniyle hastamızın kaybolma riski ciddi bir güvenlik sorunudur. İşte tam da bu noktada devreye giren takip cihazları sayesinde hastalarımızın bilgileri anlık olarak izlenebilecek, acil durumlarda hızlı müdahale edebileceğiz. Bu projeyle hedefimiz, hastalarımızın güvenliğini sağlamak, ailelerin üzerindeki psikolojik sorunların yükünü hafifletmek ve bir nebze de olsun onlara destek olmak, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmektir." diye konuştu.

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı Özlem Bizpınar Munis ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Takip cihazını teslim alan hasta yakını Mehmet Bardak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu proje bizim için çok kıymetli. Bugün verilen bu cihazlar sadece bir takip aracı değil, bizim için huzur, güven ve umut demektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...