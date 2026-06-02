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Hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası aranıyor

Hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası aranıyor
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Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastaneden ayrılan Alzheimer hastası Yusuf Üren'den haber alınamıyor. Ailesi kayıp başvurusu yaparken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da tedavi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Yusuf Üren'in (56) yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolan Üren'in bulunması için arama çalışması başlatılırken, hastaneden ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tedavi için hastaneye gelen Alzheimer hastası Yusuf Üren, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı. Üren'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Üren'in hastaneden ayrılarak çevrede yürüdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Üren'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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