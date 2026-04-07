Alzheimer hastası kayıp kadının suda cansız bedeni bulundu

Burdur'da Alzheimer hastası 82 yaşındaki Yaşar Kubuz, evinden çıktıktan sonra kaybolduktan sonra köprü altındaki suda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURDUR'da evden çıktıktan sonra haber alınmayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82) köprü altındaki suda ölü bulundu.

Merkeze bağlı Yazıköy'de saat 02.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz için arama çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yaşar Kubuz, köy yakınlarındaki Bozçay mevkisindeki köprünün altında su içinde bulundu. Yapılan incelemede Yaşar Kubuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kubuz'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
