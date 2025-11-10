Alzheimer Hastası Yalova'da Ekiplerce Bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası ekiplerce bulundu.

Gacık köyünde kaybolan Alzheimer hastası A.B'nin (53) kaybolduğu ihbarı üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı.

Afad, jandarma ve Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Arama Kurtarma ekiplerinin dron destekli yaptığı arama çalışmalarında, A.B. evinin 6 kilometre uzağında bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.