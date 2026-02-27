Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal için yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU
Elazığ'ın Ağın ilçesi Yedibağ köyünde kaybolan Alzheimer hastası Ömer Köksal (85) için AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekiplerinden oluşan, toplam 85 personel, 8 araç, 1 arama köpeği ve 1 dron ile yaklaşık 4 kilometrekarelik alan arandı. Çalışmalarda, arazide Köksal'ın cansız bedeni bulundu. Köksal'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı