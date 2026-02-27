Haberler

Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

Elazığ'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal için yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU

Elazığ'ın Ağın ilçesi Yedibağ köyünde kaybolan Alzheimer hastası Ömer Köksal (85) için AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekiplerinden oluşan, toplam 85 personel, 8 araç, 1 arama köpeği ve 1 dron ile yaklaşık 4 kilometrekarelik alan arandı. Çalışmalarda, arazide Köksal'ın cansız bedeni bulundu. Köksal'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti

Türkiye'nin beklediği büyük buluşma gerçekleşti
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi

Medya savaşında kazanan belli oldu! Son hamle dengeleri değiştirdi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi