Alzheimer Hastası 75 Yaşındaki Adam Bergama'da Ölü Bulundu
İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl, kaybolduktan sonra makilik alanda ölü bulundu. Ailesinin endişeleri üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu Bingöl'ün cesedi evinden 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgede bulundu.
İzmir'in Bergama ilçesinde 75 yaşındaki Alzheimer hastası, makilik alanda ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl'ün yakınları, 28 Kasım'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak Bingöl'den haber alamadıklarını bildirdi.
İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalarda Bingöl'ün cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki makilik alanda bulundu.
Yaşlı adamın naaşı, incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel