Konya'da kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Konya'nın Hadim ilçesinde 3 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği ekipler, 150 kişilik kadro ile arama yapıyor.
Konya'nın Hadim ilçesinde 3 gün önce kaybolan alzaymır hastası 74 yaşındaki kişi aranıyor.
Dedemli Mahallesi'ndeki vatandaşlar, son olarak çarşamba günü görülen Mevlüt Aybattı'nın kaybolduğunu bildirdi.
Afad, Jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının ekipleri, hassas burunlu köpeklerin de desteğiyle arama çalışması başlattı.
Çalışmalar, 150 kişilik arama kurtarma ekibiyle, kırsal kesimdeki dere kenarları ve dağ yamaçlarında dron desteğiyle sürüyor.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel