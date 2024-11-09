Alya bebek, babasının hastalıklı genleri ayıklanarak dünyaya getirildi

Samsun'da, nadir görülen bir genetik hastalığı olan kişinin hastalıklı genlerinin çocuklarına geçmesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında uygulanan tedavi ile önlendi.

Toplumda 500 bin kişide bir görülen Peutz-Jeghers sendromu (PJS) olan Orhan Sarı (34) ile kardeşi Seyit Ahmet Sarı (28), OMÜ'de sahip olmak istedikleri çocuklarına genetik hastalığı geçirmemek için OMÜ Tüp Bebek Merkezi'nde tüp bebek ile genetik ayıklama tedavisi gördü.

Orhan Sarı ile Sümeyye Kübra Sarı (32) çifti, tedavi sonrası 5 Kasım Salı günü sezaryenle kız çocukları Alya'yı kucaklarına aldı.

Seyit Ahmet Sarı ile Hayriye Sarı (24) çifti ise 13 Kasım'da gerçekleşecek doğum için gün sayıyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Koçak, AA muhabirine, yapılan tedaviyle hastalığın ebeveynlerden çocuğa geçmesine engel olduklarını söyledi.

Anne ve babadan biri hasta ise bunu çocuğa aktarma ihtimalinin yüzde 50 olduğunun altını çizen Koçak, "Bu hastalığın bloke edilmesi günümüzdeki tıbbın, koruyucu hekimliğin en önemli alanlarından biri." dedi.

PJS olan Orhan Sarı ve kardeşi Seyit Ahmet Sarı'nın sağlıklı çocuk sahibi olmak için hastanelerine başvurduklarına işaret eden Koçak, şunları kaydetti:

"Çocuklarına bu hastalığın aktarılmaması için genetik ayıklama ve tüp bebek yaptık. Sümeyye Hanım'ın doğumunu gerçekleştirdik. Hayriye Hanım'ın doğumunu da önümüzdeki hafta çarşamba günü gerçekleştireceğiz. Çocukların sağlıklı olması bizim için gerçekten mutlu edici bir durum. Bu hastalığın anne ve babadan çocuğa geçmesi engellenmiş oluyor. İki yıl önce gelmişlerdi. Sonucunu da bu günlerde almaya başladık."

"Bundan sonraki neslimiz böyle bir hastalıkla karşılaşmayacak"

Alya bebeğin babası Orhan Sarı da tedavilerinin ardından sağlıklı bir kız çocuğuna sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bebeklerinin erken doğduğu için kuvözde tutulduğunu anlatan Sarı, "Gen ayrıştırmalı tüp bebek tedavisi yaptırdık. Doğan çocuğumuza bu hastalık geçmemiş oldu. Bundan sonraki neslimiz böyle bir hastalıkla karşılaşmayacak. O yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sarı, yaşadıkları sorunları evlatları aşamayacağı için tarifsiz mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bizim hastalığımızın tedavisi için kök hücre tedavisi var. Bu tedavi yöntemi çok pahalı. Bunu bizim yapma gücümüz yok. Devletimiz, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımlarıyla bu tedaviyi olmak istiyoruz." diye konuştu.

Ev hanımı Sümeyye Kübra Sarı ise eşi ve kayınbiraderinin hastalığını çocuklarının yaşamaması için bu tedavi yöntemini istediklerini vurguladı.

Sekiz aylık hamilelik süreci sonunda sağlıklı şekilde 2 kilo 100 gram ağırlığında Alya ismini koydukları kız çocukları dünyaya geldiği için mutlu olduklarına dikkati çeken Sarı, "Gayet sağlıklı bebeğimiz var. Yaklaşık 2 yıl sürdü bu serüven. Süreçte iki kez başarısız olduk. Daha sonra sağlıklı bebeğimiz oldu." dedi.

Seyit Ahmet ve Hayriye Sarı çifti ise normal geçen hamileliğin ardından "Alparslan" ismini verecekleri çocuklarını kucaklarına almayı beklediklerini dile getirdi.