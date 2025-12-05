Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Giresun'dan kısa kısa
Güncelleme:
Giresun'un Alucra ilçesinde orman işletme şeflikleri yeni hizmet binasına taşınırken, Espiye ilçesinde Cibril Mahallesi ile Çalkaya köyünü birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik beton yol hizmete açıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Erol Karadere, yol çalışmasının bölgeye değer kattığını vurguladı. Ayrıca, okul servis araçları sahipleriyle toplantı düzenlenerek taşımalı eğitimdeki sorunlar ele alındı.

Giresun'un Alucra ilçesinde orman işletme şeflikleri yeni hizmet binasına taşındı.

Toplam 800 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı inşa edilen yeni binada Alucra, Çamoluk, Bölükçam ve Kurtbeli orman işletme şeflikleri ile Toprak Muhafaza Şefliği hizmet vermeye başladı.

Espiye

Espiye ilçesinde Cibril Mahallesi ile Çalkaya köyünü birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik beton yol törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, törende yaptığı konuşmada, yapılan yol çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi.

Öte yandan, Espiye'de okul servis araçlarının sahipleriyle toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda araç takip sisteminin kurulması ve taşımalı eğitimde yaşanan sorunların çözümleri ele alındı.

