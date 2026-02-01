İzmir'de sağanakta bir kişinin çukura düşmesi kamerada

İzmir'de bir kişinin altyapı çalışması için açılan çukura düşmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar su birikintileri içerisinde ilerken zorluk yaşadı.

İşlek noktalardan Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde bir kişi, altyapı çalışmalarında kazılan ve su dolan çukura düştü.

Söz konusu kişi, ayağa kalkarken zor anlar yaşadı.

Olay anı çevredeki bir başka kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.