İzmir'de sağanakta bir kişinin çukura düşmesi kamerada

Güncelleme:
İzmir'de sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Alsancak Mahallesi'nde bir kişi, altyapı çalışması için açılan çukura düştü. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

İzmir'de bir kişinin altyapı çalışması için açılan çukura düşmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar su birikintileri içerisinde ilerken zorluk yaşadı.

İşlek noktalardan Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde bir kişi, altyapı çalışmalarında kazılan ve su dolan çukura düştü.

Söz konusu kişi, ayağa kalkarken zor anlar yaşadı.

Olay anı çevredeki bir başka kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
