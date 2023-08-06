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Altınyayla'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Altınyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Altınyayla- Fethiye Karayolu'nda meydana gelen kazada O.A. (26) yönetimindeki 07 AVK 287 plakalı otomobil gece saat 03.30 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.Y. (26) ile A.M. (26) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Altınyayla Jandarma Fethiye Burdur Güncel Haberler

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