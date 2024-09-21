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Altınözü'nde Çocuk Şenliği Coşkusu

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği, aileler ve çocukların katılımıyla renklendi. Şişme oyun grupları, yüz boyama stantları ve çeşitli yarışmalarla dolu etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi.

Altınözü Belediyesi tarafından Altınözü Kardeşlik Çarşısı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Şişme oyun grupları, yüz boyama stantlarının yer aldığı şenlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Çeşitli ikramlarının da bulunulduğu etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel

Etkinlik Altınözü Güncel Eğitim Yaşam Çocuk hatay

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