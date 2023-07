Altınova Belediyesi 3 bin haneye bisiklet dağıtımına başlıyor.

Yalova'da Altınova Belediyesinin "Harekete geçmeye hazır mısınız?" diyerek duyurduğu bisiklet kampanyası kapsamında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlçe genelinde 3 bin haneye bir bisiklet hediye edilecek kampanyada bisiklet dağıtımı başlıyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, bisikletin hem ekolojik, hem de ekonomik bir araç olduğunu vurguladı.

İlçe genelinde yer alan yaklaşık 3 bin haneye bisiklet hediye edileceğini belirten Oral, sözlerine şöyle devam etti:

"Altınova'da artık her evde bir bisiklet, her evde hareket her yerde bereket olacak.Söz verdiğimiz gibi, kısa süre içerisinde yaklaşık 3 bin hanemize bisiklet hediye ediyoruz. Altınova'da artık her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak. Bisiklet, önemli bir kültür. Bisikletle Altınova kazanacak, doğal güzelliklerimizin tadını daha fazla çıkaracağız. Şehir içerisinde başlayan ve sahile uzanacak olan bisiklet yollarımızla Altınova gerçek bir bisiklet şehri olacak."