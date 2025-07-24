Altındağ'da "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temeli atıldı

Altındağ Belediyesi tarafından yapılacak "Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temeli törenle atıldı.

Karapürçek Mahallesi'ndeki törende, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Eskişehir'de çıkan orman yangınında yaşamını yitiren 5 orman çalışanı, 5 AKUT gönüllüsü ve tüm şehitler için dua edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, törendeki konuşmasında, sokak hayvanları konusunda hassas olduklarını belirtti.

Tiryaki, şunları kaydetti:

"Sadece bir barınak ya da ameliyathane değil; çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyüyebileceği, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri ve hayvanların rahatça dolaşabileceği bir alan inşa ediyoruz. Sadece hayvanları içine koyacağımız kapalı alan inşa etmiyoruz. Burada 500 bin metrekarelik devasa bir köy inşa ediyoruz. Kısa sürede bitireceğimizi ümit ediyorum. Tesisin şehrimize, ilçemize hayırlar getirmesini istiyorum."

Tiryaki, tesiste tam teşekküllü bir hayvan hastanesi, köpek barınağı ve hayvan sahiplendirme noktasının yanı sıra yaşam, oturma ve çocuk oyun alanlarının da yer alacağını belirtti.

Törene, Altındağ Kaymakamı Bülent Bayraktar ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik ve vatandaşlar katıldı.