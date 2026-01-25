Haberler

Altınbeşik Mağarası'nın yürüyüş yolu çelik kafesle korunacak

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'na ulaşan yürüyüş yolunun 200 metrelik kısmına çelik kafes kurulacak. Turistlerin güvenliğini artırmak için alınan bu karar, Bakanlık ve yerel yönetim işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'na ulaşmak için ziyaretçilerin kullandığı yürüyüş yolunun mağara girişine kadarki 200 metrelik kısmına, olası taş ve kaya parçası düşme tehlikesine karşı çelik kafes kurulacak.

İbradı ilçe merkezine 9, Ürünlü Mahallesi'ne 5 kilometre mesafede bulunan mağara "Altınbeşik" ismini, içinde barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkli beşik şeklindeki kemerlerden alıyor.

Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yer altı gölü üzerinden botla girilebilen 3 katlı mağara, turkuaz renkli gölü, sarkıt, dikit ve travertenleriyle özellikle yaz aylarında kente gelen binlerce yerli ve yabancı turistin önemli gezi rotaları arasında bulunuyor.

İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağaraya gelen turistler, İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde etkileyici doğa oluşumunu botlarla görme imkanı yakalıyor.

Ziyaretçilerin doğal oluşumlar arasından mağaraya ulaştığı yürüyüş yolunda, olası taş ve kaya düşme riskine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve İbradı Belediyesince yeni bir güvenlik önlemi kararı alındı.

Bu kapsamda, Bakanlık ve belediye işbirliğinde Antalya Valiliğince ziyaretçilerin mağaraya ulaşmak için kullandığı yürüyüş yolunun girişe kadarki 200 metrelik bölümüne çelik kafes yapılacak.

"Özellikle suyun fazla olduğu dönemde turist akını söz konusu"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, mağaranın her yıl binlerce misafiri ağırladığını söyledi.

Mağaranın, sarkıtlar, dikitler ve ışık oyunlarıyla önemli bir rota olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhteşem bir yer gerçekten. Özellikle ilkbaharda suyun fazla olduğu dönemde turist akını da söz konusu fakat rampa bir bölge. Dağlardan da taşlar düşüyor. Bu durum ziyaretçilerin can güvenliği açısından risk teşkil ediyor. Bunu önlemek için bir çalışma içerisine girdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle Antalya Valiliği olarak orada çelik bir kafes yapıyoruz. Böylece misafirler, o çelik kafesin altından güvenli şekilde geçerek Altınbeşik Mağarası'na ulaşabilecek. İhalesini yaptık. Kısa süre içerisinde inşaata başlayacağız ve turizm mevsimine yetiştireceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
