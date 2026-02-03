Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, altın borcunu ödemediği için tartıştığı oğlu Erkan Elmas'ı bıçaklayarak öldüren Muzaffer Elmas, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kendisine olan altın borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan Elmas'ı bıçaklayarak öldüren Muzaffer Elmas, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elmas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Levent DİKMEN/ÇAN (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel