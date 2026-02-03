Haberler

Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, altın borcunu ödemediği için tartıştığı oğlu Erkan Elmas'ı bıçaklayarak öldüren Muzaffer Elmas, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kendisine olan altın borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan Elmas'ı bıçaklayarak öldüren Muzaffer Elmas, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elmas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Levent DİKMEN/ÇAN (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Kupada fırtına estiriyorlar: 3'te 3