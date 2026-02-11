Haberler

Çıldır Gölü'nde düzenlenecek festival buzdaki çözülmeler nedeniyle iptal edildi

Çıldır Gölü'nde düzenlenecek festival buzdaki çözülmeler nedeniyle iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Valiliği, 14 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali'nin, Çıldır Gölü'ndeki buzların çözülmesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle festivalin güvenliği riske atılmaması için bu karar alındı.

Ardahan Valiliği, 14 Şubat'ta yapılması planlanan "Altın At Kristal Buz Festivali"nin Çıldır Gölü'ndeki buzların çözülmesi nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, 14 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali'ne ilişkin hazırlık ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sahada gerçekleştirilen incelemeler ve toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde, son günlerde etkili olan hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak, festival alanındaki buz tabakasında çözülmelerin meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut koşulların katılımcılar, sporcular ve ziyaretçiler açısından can ve mal güvenliği yönünden risk oluşturabileceği değerlendirilmiş, ilgili kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda söz konusu festivalin gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir."

Festival, Ardahan, Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler

Pezeşkiyan'dan İran'daki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

Kritik görüşmenin önüne geçen ceket
Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net