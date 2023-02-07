Altılı masanın 13 Şubat'ta yapılması planlanan toplantısı ertelendi
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Altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapacağı toplantının ertelendiği bildirildi.
Altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapacağı toplantının ertelendiği bildirildi.
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi bekleniyordu.
Kaynak: AA / Güncel