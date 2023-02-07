Altılı masanın 13 Şubat'ta yapılması planlanan toplantısı ertelendi Güncel Haberler Altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapacağı toplantının ertelendiği bildirildi. Altılı masanın Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat Pazartesi günü yapacağı toplantının ertelendiği bildirildi. Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihli Saadet Parti'mizin ev sahipliğinde planlanan Millet İttifakı toplantısı tehir edilmiştir." ifadesi kullanıldı. Toplantıda, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşülmesi bekleniyordu. Kaynak: AA / Güncel Millet İttifakı Sp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Altılı masanın 13 Şubat'ta yapılması planlanan toplantısı ertelendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.