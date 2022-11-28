Altılı Masa'dan yüzde 7'lik seçim barajı için bomba öneri! Verdikleri rakam çok daha düşük

Altılı Masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni, bugün Ankara'da düzenlediği toplantıda kamuoyuna açıkladı. Taslakta başta Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ve siyasi parti üyesi olması hakkında birçok değişiklik önerisine yer verildi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise taslak hakkında yaptığı açıklamada önemli bilgiler verdi.

"TBMM'Yİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Yeneroğlu, "Yarının Türkiye'sinde demokrasimizin kalbi olan TBMM'yi güçlendirmek, temsil yeteneğini artırmak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevlerini en etkili şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Anayasa'da önemli değişiklikler hazırladık. Yasama bölümünde hazırladığımız değişiklik önerisini beş başlıkta toplayabiliriz" dedi.

"SEÇİM BARAJI'NI YÜZDE 3'E DÜŞÜRECEĞİZ"

Mustafa Yeneroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:"İlk olarak, TBMM'ye giden yolları demokratikleştireceğiz. Meclis'in temsil gücünü artırabilmek amacıyla seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partiler hakkındaki yaptırım hükümlerini Avrupa Konsey standartları ışığında gözden geçirerek, değiştirerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi parti hürriyetini güçlendireceğiz. Altı milyonu aşan diasporamızın doğrudan Meclis'te temsil edilmesini sağlayacağız. Anayasa'nın 76. maddesinde yaptığımız değişiklikle affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve özellikle kadına yönelik kasten yaralama ve bundan ötesinde de edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilmelerini engelleyeceğiz.

"DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRMAK İÇİN SALT ÇOĞUNLUK GEREKECEK"

İkinci olarak, yasama bağışıklığını güçlendireceğiz. Dokunulmazlıkların kaldırılması için üye tam sayısının salt çoğunluğunu gerekli kılacağız. Yasama dokunulmazlığının istisnaları bakımından belirsizliğe ve birçok hak ihlaline yol açan keyfi uygulamaların önüne geçeceğiz. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme nedeniyle düşmesini, bireysel başvuru yoluna gidilmesi halinde Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararına kadar bekletileceği hükmünü açıkça Anayasa'da düzenleyeceğiz."

"CUMHURBAŞKANI VETO EDEMEYECEK, GERİ GÖNDEREBİLECEK"



Üçüncü olarak, kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Bu başlıkta birçok düzenlemeyi, üzerinde çalıştığımız Meclis İç Tüzüğü'nde işleyeceğiz. Anayasa'da ise milletlerarası anlaşmadan geri çekilmenin Meclis'in asli yetkisi olduğunu güvence altına alacağız. Böylece, cumhurbaşkanı, milletlerarası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek. Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini, yetki kanununa dayanması ve temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği şartıyla kabul edeceğiz. Bakanlıkların kamu idareleri ve kamu tüzel kişilerinin kanun hükmünde kararnameyle kurulması ve kaldırılması uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine son verecek, bu yetkiyi geri gönderme yetkisiyle sınırlayacağız. Geri gönderilen kanunlar, Meclis tarafından basit çoğunlukla aynen kabul edilebilecek."