Edirneli Çiftçinin Ahududu ve Böğürtlen Başarısı

Edirne'nin merkeze bağlı Kemalköy köyünde çiftçilik yapan Mehmet Ceylan, geleneksel tarıma alternatif olarak başladığı ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde üretim alanını genişletti.

Yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik bahçesinin 1500 metrekaresinde ahududu, 1200 metrekaresinde ise böğürtlen yetiştiren Ceylan, ürünlerinden aldığı verimden memnun kaldı.

Alternatif ürün arayışındayken televizyonda gördüğü bir haber üzerine ahududu yetiştiriciliğini denemeye karar veren Ceylan, ilk yıl bir sıra diktiği ahudududan olumlu sonuç alınca üretimini artırdı.

Ceylan, AA muhabirine, bölgede farklı bir ürün yetiştirmek amacıyla yola çıktığını söyledi.

Ahududu yetiştiriciliğine tesadüfen karar verdiğini anlatan Ceylan, "Kahvede otururken karar verdim. Tropikal bir şeyle uğraşalım, değişik bir ürün deneyelim dedim. Televizyonda tesadüfen gördük, hoşumuza gitti. İlk sene sadece bir sıra denedik. Baktık burada oluyor. Zarar edersek neresinden dönersek dönelim kar diyelim. Hoşumuza gitti, oldu. Şimdi çoğalttık." dedi.

Bahçesinde yaklaşık 300-400 ahududu fidanı bulunduğunu belirten Ceylan, ahududu sezonunun ardından da ürün alabilmek amacıyla 300'ün üzerinde böğürtlen fidanı diktiğini dile getirdi.

Üretim alanını daha da genişletmeyi planladığını ifade eden Ceylan, "Ahudududan da memnunuz, böğürtlenden de memnunuz. Yıl sonunda ahududuyu biraz daha çoğaltacağız. Yaklaşık 200-300 fidanlık daha yerimiz var." diye konuştu.

Bahçesinde "Polka" ve "Aksu Pembesi" çeşitlerini yetiştirdiğini aktaran Ceylan, Polka çeşidinden daha uzun süre ürün aldıklarını kaydetti.

Ceylan, "Aksu Pembesi kısa ömürlü. Veriyor ve bitiyor. Ama Polka dediğimiz cins neredeyse yıl boyu verim veriyor." ifadelerini kullandı.

Dolu, rekolte beklentisini düşürdü

Bu yıl yaklaşık 1 ton ürün beklediklerini ancak haziranda etkili olan dolunun bahçede zarara yol açtığını anlatan Ceylan, buna rağmen kalan ürünlerin gelişiminin iyi olduğunu söyledi.

Dolu sonrası yaklaşık yüzde 60 hasar tespit edildiğini belirten Ceylan, şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz dolu vurmasına rağmen gayet güzel. Bu yıl 1 ton ürün bekliyorduk fakat dolu vurunca yaklaşık yüzde 60 hasar tespiti yapıldı. Yüzde 40 ürün bekliyoruz. 300-400 kilogram ürün almayı hedefliyoruz."

Ahudududa üçüncü yılda dönüm başına yaklaşık 1,5 ton verime ulaşılabildiğini ifade eden Ceylan, gelecek yıllarda bu seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Şu an tam verimin ortasındayız"

Ahududunun hassas bir ürün olduğunu vurgulayan Ceylan, olgunlaşan meyvelerin bekletilmeden toplanması gerektiğini söyledi.

Hasat döneminde bahçeye iki günde bir girdiklerini belirten Ceylan, "İki günde bir mutlaka girmek zorundayız. İki günde bir girmezseniz kendi kendine dökülüyor. Çok hassas bir ürün. Yaklaşık 1,5-2 ay verim alabiliyoruz. Şu an tam verimin ortasındayız." dedi.

Pastane ve dondurmacılardan talep görüyor

Ürünün pazarlanmasında sorun yaşamadıklarını anlatan Ceylan, ahududunun özellikle pastane ve dondurma işletmelerinden talep gördüğünü belirtti.

Bu yıl dolu nedeniyle ürün miktarının azalması dolayısıyla satışları ağırlıklı olarak köy içinde yaptıklarını aktaran Ceylan, "Pazarlama sorunumuz yok. Bunları pastaneler, dondurmacılar uzaktan kapıyor. Ama şu an bizim ürünümüz dolu vurduğundan dolayı az olduğu için köy içinde pazarlıyoruz. Paketlere koyuyoruz, kahveye çıkardığımız zaman alıyorlar. Direkt buradan toplayıp kahve önünde satıyoruz." diye konuştu.

"Sanki buranın iklimine çok güzel adapte oldu"

Yetiştiricilik sürecinde ciddi bir hastalık veya zararlı sorunuyla karşılaşmadığını dile getiren Ceylan, ahududunun bölgenin iklim koşullarına uyum sağladığını söyledi.

Çevredeki buğday hasadının ardından çekirgelerin bitkilerin yapraklarına bir miktar zarar verdiğini ancak bunun ürünü etkilemediğini anlatan Ceylan, "Sanki buranın iklimine çok güzel adapte oldu. Hastalık hiç yapmadı." dedi.

Alternatif ürün yetiştiriciliğini diğer çiftçilere de tavsiye eden Ceylan, "Çok güzel ve zevkli bir ürün. Herkese tavsiye ederim. İnsan buraya geldiği zaman yorgunluğunu unutuyor. Gerçekten şu güzelliğe baksanıza." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA