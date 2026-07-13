Altan Öymen 20 Temmuz'da Anılacak

(İSTANBUL) - CHP'nin 5. Genel Başkanı, gazeteci, yazar, ANKA Haber Ajansı'nın Onursal Kurucusu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi (TGC), 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Basın Şeref Kartı sahibi ve TGC önceki Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak.

Gazeteci, yazar Altan Öymen 19 Temmuz 2025'te İstanbul'da yaşamını kaybetmişti. Altan Öymen'in anma törenine TGC Yönetim Kurulu üyeleri, TGC üyeleri ve sevenleri katılacak.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

1932'de İstanbul'da doğdu. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Mesleğe 1950'de başladı. Ulus, Akşam, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerinde muhabir, röportajcı, yönetici, yazar, başyazar daha sonra Tercüman'ın Ankara Temsilcisi olarak çalıştı Anka Ajansı'nı kurdu. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki radyo ve televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. Almanya'da basın ataşeliği yaptı. 1961'deki Kurucu Meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Politikadaki son görevi CHP Genel Başkanlığıydı. 2005-2016 yılları arasında Radikal Gazetesi'nde yazdı. Arsal Soley ve Sedat Örsel'le birlikte "2. Dünya Savaşı ve Türkiye" adlı belgesel ile 1990'da Sedat Simavi Radyo ve Televizyon Ödülünü, 2003'de de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü aldı. "Ve İhtilal" adlı eseri ile 2014 yılında Sedat Simavi Ödüllerinde Sosyal Bilimler dalında övgüye değer görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde 2017-2019 yıllarında Meslek İlkeleri Komisyonu Başkanlığı ve 2019-2025 yılları arasında TGC Onur Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı. 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi taşıyordu. İyi derecede Almanca ve Fransızca biliyordu. ANKA Onursal Kurucusu Altan Öymen'in yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. Mobilya Dosyası, (Uğur Mumcu ile beraber) Bir Dönem Bir Çocuk, Değişim Yılları ve Öfkeli Yıllar... Umutlar ve İdamlar, ve İhtilal, Kayıp Yaz bunlardan bazıları.

Kaynak: ANKA