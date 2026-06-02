Haberler

Organları 3 hastaya umut oldu

Organları 3 hastaya umut oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de ALS tedavisi görürken beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Şen'in 2 böbreği ve karaciğeri, ailesi tarafından bağışlanarak İzmir'deki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

DENİZLİ'de ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) tedavisi görürken beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Şen'in (51) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Şen'in alınan 2 böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Ramazan Şen, 21 Mayıs'ta evinde rahatsızlanınca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ALS tedavisi gören Şen'in 11 gün sonra yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi'nin görüştüğü ailesi, Şen'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve İzmir'den gelen ekipler tarafından Ramazan Şen'in karaciğeri ve 2 böbreği alındı. Şen'in organları nakil bekleyen hastalar için İzmir'e gönderildi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM'

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk organ bağışı kararı alan Ramazan Şen'in ailesine gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış nedeniyle teşekkür etti. Uz. Dr. Öztürk, organ bağışının toplumda yaygınlaşmasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Acılı süreçlerine rağmen organ bağışı kararı alarak başka insanların yaşamlarına umut olan Şen ailesine teşekkür ediyorum. Organ bağışı, hayatını kaybetmiş bir kişinin geride bıraktığı en değerli miraslardan biridir. Bir organ bağışı, birden fazla insanın yeniden sağlığına kavuşmasına ve sevdikleriyle yaşamlarını sürdürmesine vesile olabilmektedir. Bu anlamlı karar sayesinde bugün üç hastamız için yeni bir umut doğmuştur. Türkiye'de binlerce hastanın organ nakli beklediğini unutmayalım. Ben buradan vefat eden Ramazan Şen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev

CHP'den Berhan Şimşek'e yeni görev! Beklediği olmadı ama...
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih de belli oldu
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

Türkan'ın balkondan çıplak düştüğü anlar kamerada! Asılı kalmış
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

Eski defterler kapandı: Yolsuzluk dosyaları o isme emanet
Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı

Görüntü Türkiye'den! İlk kez bu kadar net kaydedildi

Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu

3 ay önce ölen Ali Hamaney'in gömüleceği yer belli oldu