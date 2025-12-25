Sanık Olduğu Deprem Davasında Heyete Küfreden Müteahhide Dava

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında, tutukluluğunun devamına tepki olarak hakaret eden müteahhit Hasan Alpargün hakkında, "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nin bozması sonucu yeniden görülen Alpargün Apartmanı davasında, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi; sanık müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e bir kez daha "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaların birinde, tutukluluğunun devamına karar verilmesi üzerine heyete küfreden Alpargün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpargün hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak "zincirleme şekilde kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açtı. Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, mahkeme heyetinin başkanı ile iki üye hakim müşteki sıfatıyla yer aldı.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

İddianamede, sanık Hasan Alpargün'ün ifadesine de yer verildi. Alpargün, 10 Temmuz 2025 tarihli duruşmada, avukatının bilgisi ve izni olmaksızın mahkeme heyeti hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu belirtti. Panik atak, tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlıklarının bulunduğunu bildiren Alpargün, ayrıca duruşma günü SEGBİS odasının çok sıcak olması nedeniyle bunaldığını ve tansiyonunun yükseldiğini ifade etti.

Bu nedenle avukatına kızdığını öne süren Alpargün, söz konusu sözleri mahkeme heyetine değil, avukatına hitaben söylediğini savundu. Böyle bir hakarette bulunacak biri olmadığını iddia eden Alpargün, inşaat mühendisi olduğunu ve ilk duruşmada 865 yıl hapis cezası almasına rağmen benzer bir eylemde bulunmadığını belirtti. Alpargün, bu gerekçelerle, mahkeme heyetine yönelik hakaret ettiği yönündeki suçlamayı kabul etmediğini savundu.

"Zincirleme şekilde işlediği anlaşılmıştır"

İddianamede, tanık olarak dinlenen avukatların beyanlarının da hakareti doğruladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Olay tutanağı, tanık beyanları, şüphelinin tevil yollu ikrarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin, mahkeme heyetine yukarıda bahsedilen sözleri sarf etmek suretiyle üzerine atılı 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu, tek eylemiyle birden fazla mağdura karşı zincirleme şekilde işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin yargılamasının yapılarak, eylemine uyan yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."

Alpargün'ün, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.