Almus Kaymakamı, Tokat İl Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Tokat İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Ahmet Çetin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin'i ziyaret etti.
Çömen, 2025 yılı atama kararnamesi kapsamında Tokat İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ahmet Çetin'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette Çömen, Çetin'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel