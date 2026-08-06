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SMA'lı Teoman gen tedavisiyle sağlığına kavuştu

SMA'lı Teoman gen tedavisiyle sağlığına kavuştu
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Kuşadası'nda SMA Tip 1 teşhisi konulan 1 yaşındaki Teoman Çiftçi, bağışlarla toplanan yaklaşık 1.7 milyon avro ile Almanya'da gen tedavisi gördü ve Türkiye'ye döndü. Ailesi, destekçilere teşekkür edip tüm SMA hastalarına umut mesajı verdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde SMA Tip 1 hastası olarak dünyaya gelen Teoman Çiftçi (1), bağış hesabında toplanan para sayesinde 5 ay önce gittiği Almanya'da, gen tedavisi görüp, Türkiye'ye döndü. Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi, kendilerine destek olan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinde SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 avro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta tamamlandı. Teoman bebek ve ailesi, 27 Ocak'ta kök hücre tedavisi için Almanya'ya gitti. Teoman bebek, Almanya'da Zolgensma ilacını alıp, 28 Haziran'da da Türkiye'ye döndü.

'GÜNDEN GÜNE DAHA DA GÜÇLENİYOR'

Oğlu Teoman'ın zoru başardığını belirten Yağmur Çiftçi, bu süreçte kendilerine destek olan tüm bağışçılara teşekkür etti. Teoman'ın 4 yıl boyunca Almanya'ya kontrol için gidip gelmeye devam edeceğini belirten Çiftçi, "Teoman, başta Kuşadası olmak üzere tüm Türkiye'nin verdiği destekle kas kaybı yaşamadan sağlığına kavuştu. Günden güne daha da güçleniyor. Yürüyeceği günü de iple çekiyoruz. Kuşadası Teoman'ı o kadar çok sevmiş ki, eşimle dışarıya dolaşmaya çıktığımızda hala daha Teoman'ı tanıyıp, sevmek için yanımıza geliyorlar. SMA'lı çocukları olan ailelere tavsiyem de umutsuz olmasınlar. Mücadeleden asla vazgeçmesinler" dedi.

'ASLA PES ETMEDİK'

Enis Talha Çiftçi ise "Zor bir süreç atlattık. Başaracağımıza olan inancımız tamdı. Asla pes etmedik. Tüm SMA ve DMD hastası çocukların ilaçlarına ve sağlıklarına bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Bu bütün ilaç bekleyen çocuklarımıza umut olsun. Bunu herkes görsün. Tarif edilemeyecek bir duygunun içerisindeyiz. Evladımızı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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