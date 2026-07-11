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Almanya: Lübnan'a yönelik Fransa ile ortak politika oluşturmak istiyoruz

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'da barış şansını artırmak amacıyla Fransa ile Lübnan'a yönelik ortak politika oluşturmak istediklerini açıkladı. Ayrıca Ukrayna ve İran'daki çatışmaların müzakere masasında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'da barış şansını artırmak amacıyla Lübnan'a yönelik Fransa ile ortak politika oluşturmak istediklerini belirtti.

Wadephul, Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, 17 Temmuz'da düzenlenecek Almanya-Fransa Bakanlar Konseyinde Avrupa'nın dış politika alanında daha etkin hale gelmesini sağlamak üzere ortak girişimler başlatmak istediklerini bildirdi.

Bunun, Avrupa Birliği (AB) dış politikasındaki yetki karmaşasının ortadan kalkmasını da kapsadığını ifade eden Wadephul, "Ayrıca Orta Doğu'da barış şansını artırmak için Lübnan'a yönelik Fransa ile ortak politika oluşturmak istiyoruz." dedi.

Wadephul, Ukrayna ile İran'daki duruma da değinerek, "Şimdi her iki çatışmayı da çözüme kavuşturmak için çok ciddi bir girişimde bulunmalıyız. Bu iki çatışmanın hiçbiri savaş alanında değil müzakere masasında çözülecektir. Ne kadar erken olursa insanlar için o kadar iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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