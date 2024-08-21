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Almanya ve Avrupa'da Yasa Dışı Göç Arttı

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Almanya'nın Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) 2023 yılı için hazırladığı raporda, Almanya ve Avrupa genelinde yasa dışı göçün önemli ölçüde arttığı tespit edildi. Raporda, Almanya'ya 266 bin 224 kişinin yasa dışı olarak giriş yaptığı ve Schengen Bölgesi'ne 380 bin 200 izinsiz geçiş olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Almanya'nın Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA), 2023 yılı için yasa dışı suçlara ilişkin hazırladığı raporda,  Almanya ve Avrupa'nın geneline yasa dışı göçün önemli ölçüde arttığı tespiti yer aldı. Raporda, Almanya'ya 266 bin 224 kişinin yasa dışı olarak giriş yaptığından söz edilirken, Schengen Bölgesi'ne 380 bin 200 izinsiz geçiş olduğu kaydedildi.

BKA, 2023 yılında yasa dışı suçlara ilişkin bir rapor yayınladı. Almanya'ya ve Avrupa'ya yasa dışı göçün önemli ölçüde arttığı tespit edilen raporda, 266 bin 224 kişinin Almanya'ya yasa dışı yollardan girdiğinden şüphelenildiği ve bunun 2022 yılına göre yüzde 33,4'lük bir artış olduğu kaydedildi. Raporda, aynı zamanda, bu kişilerin çoğunun Alman federal polisler tarafından yakalandığı da belirtildi.

BKA'nın raporuna göre, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı, 2023 yılında, 29 ülkenin olduğu Schengen bölgesinin sınırı boyunca 380 bin 200 izinsiz geçiş oldu. Bu rakam 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık rakam olarak ifade edildi.

Raporda, Almanya'ya yasa dışı yollardan giren kişilerin geldiği başlıca ülkeler arasında 54 bin 207 kişiyle Suriye, 35 bin 732 kişiyle Türkiye ve 35 bin 370 kişiyle Afganistan yer alıyor.

Öte yandan, bahsi geçen göçmen adaylarının birçoğuna insan kaçakçılarının yardım ettiği de öne sürüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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