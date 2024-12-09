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Almanya, Suriyeli mültecilerin iltica başvurularını dondurdu

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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Almanya dikkat çeken bir karara imza attı. Almanya, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle Suriyelilerin iltica başvurularını dondurduğunu ve yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı.

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle Suriyelilerin iltica başvurularını dondurduğunu ve yeni başvuru kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu karar, 46 bini ilk başvuru olmak üzere toplam 47 bin 270 iltica başvurusunu etkiledi.

ALMANYA, SURİYELİLERİN İLTİCA BAŞVURULARINI DONDURDU

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu. Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle BAMF'ın şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi. Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.

SİYASİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Almanya'daki Suriyelilerin ülkede kalıp kalmamasına ilişkin siyasi tartışmalar devam ediyor. Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinden (CDU) bazı politikacılar Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden yana görüş belirtiyor. Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar ise Suriye'deki belirsiz durum karşısında temkinli olunması çağrısında bulunuyor.

Almanya, Suriyeli mültecilerin iltica başvurularını dondurdu
Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ensar ülkesine geri gönderin , anlaşma yaptımız ya

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