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Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Netschajew'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'i, Almanya, AB ve Ukrayna'ya yönelik siber saldırılar nedeniyle bakanlığa çağırarak kabul edilemez olduğunu bildirdi. Ayrıca AB'nin Rus hacker gruplarına yönelik yeni yaptırım kararları alacağı açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının, siber saldırılar nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'i Bakanlığa??????? çağırdığı bildirildi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda Almanya, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklar ve Ukrayna'ya yönelik siber saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilerek, "Tutumumuzu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduk." ifadesi kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer de Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya'dan uzun yıllardan beri Almanya, AB üyesi ülkeler ve uluslararası ortaklara yönelik kötü niyetli siber faaliyetler gördüklerini, bu konunun Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Netschajew'in??????? Bakanlığa çağrılarak bir kez daha açık şekilde gündeme getirildiğini bildirdi.

Deschauer, AB Dışişleri Bakanları toplantısında bugün kötü niyetli siber faaliyetlerde aktif olan Rus vatandaşları, şirketler ve hacker gruplarına yönelik yeni yaptırım kararlarının alınacağını açıkladı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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