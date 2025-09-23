Haberler

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Rusya'nın Hava Sahası İhlalleri Kışkırtma Tuzağı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın hava sahası ihlallerinin gerilimi artırmayı amaçlayan bir tuzak olduğunu belirtti. Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, NATO müttefikleriyle dayanışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın son hava sahası ihlallerinin "gerilimi tırmandırma tuzağı" olduğunu söyledi.

Alman Bakan Pistorius, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Moskova'nın Avrupa ülkelerini bir tuzağa çekmeye çalıştığını savunan Pistorius, "( Rusya'nın son hava sahası ihlalleri) Bu, bizim düşmememiz gereken gerilimi tırmandırma tuzağı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu iyiliği yapmayacağız. Kışkırtılmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Pistorius, provokasyona kapılmayacaklarını ifade ederek, "Ancak oradayız ve müdahale edeceğiz. Neler olduğunu yakından izleyeceğiz ve dışarıya kadar eşlik edeceğiz. Hoşgörülü ve sabırlı olacağız, ancak orada olduğumuzu ve her an daha fazlasını yapabileceğimizi açıkça göstereceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin NATO müttefikleriyle dayanışmasını bir kez daha teyit eden Pistorius, Alman kuvvetlerinin NATO hava sahasını ihlallerden korumaya devam edeceğini ancak aceleci tepkilere karşı ihtiyatlı davranacağını vurguladı.

İsveç Savunma Bakanı Jonson da NATO'nun doğu kanadındaki varlığının güçlendirilmesine ilişkin olarak, şimdi dayanışma ve eylem zamanı olduğunu belirtti.

