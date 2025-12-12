Haberler

Almanya, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman hükümeti, federal seçim kampanyası sırasında gerçekleşen siber saldırı ve dezenformasyon kampanyası ile bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Sözcü Martin Giese, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği ve Alman hava trafik kontrolüne saldırdığı iddialarını dile getirdi.

Alman hükümetinin, şüpheli siber saldırı ve dezenformasyon kampanyasıyla bağlantılı olarak Rusya Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, federal seçim kampanyası sırasında gerçekleşen büyük bir siber saldırı ve dezenformasyon kampanyasının arkasında Rusya'nın olduğu gerekçesiyle Moskova'nın Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Giese, Rusya'nın seçimlere müdahalesine dair kanıtlar olduğunu belirterek, hackerlerin Alman hava trafik kontrolüne saldırdığı iddialarını dile getirildi.

Rus faaliyetlerinin amacının "Alman toplumunu bölmek ve Alman kurumlarına olan güveni zayıflatmak" olduğunu savunan Sözcü, "Rusya bu nedenle güvenliğimiz için çok gerçek bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Alman hava trafik kontrolüne yönelik siber saldırıdan Rusya sorumlu tutuluyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Giese, Ağustos 2024'te düzenlenen siber saldırının, "Fancy Bear" olarak bilinen APT28 hacker grubuna ve Rus askeri istihbarat servisi GRU'ya atfedildiğini belirtti.

Giese ayrıca, "Rusya'nın hem son federal seçimleri hem de Almanya Federal Cumhuriyeti'nin devam eden iç işlerini etkilemeye ve istikrarsızlaştırmaya çalıştığı artık kesin olarak söylenebilir." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular! Brann zaferi sonrası Avrupa Ligi simüle edildi

Brann zaferi sonrası Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini duyurdular!
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı
title