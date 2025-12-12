Almanya, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Alman hükümetinin, şüpheli siber saldırı ve dezenformasyon kampanyasıyla bağlantılı olarak Rusya Büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, federal seçim kampanyası sırasında gerçekleşen büyük bir siber saldırı ve dezenformasyon kampanyasının arkasında Rusya'nın olduğu gerekçesiyle Moskova'nın Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Giese, Rusya'nın seçimlere müdahalesine dair kanıtlar olduğunu belirterek, hackerlerin Alman hava trafik kontrolüne saldırdığı iddialarını dile getirildi.

Rus faaliyetlerinin amacının "Alman toplumunu bölmek ve Alman kurumlarına olan güveni zayıflatmak" olduğunu savunan Sözcü, "Rusya bu nedenle güvenliğimiz için çok gerçek bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Alman hava trafik kontrolüne yönelik siber saldırıdan Rusya sorumlu tutuluyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Giese, Ağustos 2024'te düzenlenen siber saldırının, "Fancy Bear" olarak bilinen APT28 hacker grubuna ve Rus askeri istihbarat servisi GRU'ya atfedildiğini belirtti.

Giese ayrıca, "Rusya'nın hem son federal seçimleri hem de Almanya Federal Cumhuriyeti'nin devam eden iç işlerini etkilemeye ve istikrarsızlaştırmaya çalıştığı artık kesin olarak söylenebilir." dedi.