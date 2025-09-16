Haberler

Almanya, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı Tazminat Talebini Reddetti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan tahribatlar ve kayıplar için talep ettiği tazminatı bir kez daha reddetti. Steinmeier, bu konunun hukuki olarak çözüldüğünü vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin ülkeye verdiği tahribat ve savaştaki kayıpları için talep ettiği tazminatı bir kez daha reddettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Steinmeier'in Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Berlin'de bir araya geldiğini belirtti.

Açıklamada, "Polonya Cumhurbaşkanı'nın tazminat talebine ilişkin, Federal Cumhurbaşkanı bu konunun (geçmişte) Almanya açısından hukuki ve kesin olarak çözülmüş olduğunu vurguladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anma ve hatıraların yaşatılmasının ortak öncelik olmaya devam edeceği kaydedildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Nawrocki, Steinmeier ile yaptığı görüşmede tazminat konusunu açıkça gündeme getirdi.

Nawrocki, Berlin'e gelmeden hemen önce Bild gazetesine verdiği demeçte, "Tazminat meselesi elbette hukuki olarak kesinleşmiş değil." demişti.

Polonya uzun yıllardır İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin ülkeye verdiği tahribat ve savaştaki kayıpları için mevcut Almanya yönetiminden tazminat talep ediyor.

Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), ilk önce 2017'de tazminat meselesini gündeme taşımış, 2022'de iktidarda olduğu dönemde ise tazminat konusuyla ilgili parlamento komisyonu kurmuştu.

Komisyon, üç yıl önce tazminat tutarını 1,3 trilyon avro olarak belirlemişti.

Polonya'nın tazminat talebi Almanya'da dönemin hükümeti tarafından da reddedilmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
