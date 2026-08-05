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Leipzig Havalimanı'nda Ukrayna uçağı yakınında bomba yüklü İHA bulundu

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Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen bir İHA bulundu. Uçuşlar geçici olarak durduruldu, bir DHL kargo uçağı havada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştı ve Hannover'e yönlendirildi. Olay ulusal güvenlik suçu kapsamında soruşturuluyor.

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen bir insansız hava aracının (İHA) bulunması üzerine dün akşam uçuş trafiğinin geçici olarak durdurulduğu, bir DHL kargo uçağının da havada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, havalimanı çalışanlarının gece saatlerinde bir Antonov tipi Ukrayna nakliye uçağının yakınında modifiye edilmiş bir İHA tespit ettiği aktarıldı.

İHA'nın üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen, ne olduğu saptanamayan bir madde ile bir fünye bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından bomba imha uzmanlarının bölgeye sevk edildiği, Leipzig Polisi'nin de güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki uçuşları geçici olarak durdurduğu ifade edildi.

Havalimanının kapatılması nedeniyle iniş yapamayan bir DHL kargo uçağının da havalimanı yakınlarında birkaç yüz metre irtifada kimliği belirsiz bir cisimle çarpıştığı kaydedildi.

Haberlerde, uçağın güvenli şekilde Hannover Havalimanı'na yönlendirildiği, yapılan incelemede uçağın burun kısmında hafif hasar tespit edildiği belirtildi.

Aşağı Saksonya Polisi'nin olayı olası bir ulusal güvenlik suçu kapsamında değerlendirdiği ifade edildi.

Saksonya Polisinden yapılan açıklamada, şüpheli İHA'nın dün 23.40 sularında tespit edildiği, kuzey pistinin yerel saatle gece 01.55 sularında tekrar kullanıma açıldığı ancak güney pistinin hala kullanıma kapalı olduğu aktarıldı.

DHL Sözcülüğü de şirket uçaklarından birinin havada bir cisimle çarpıştığını doğrularken, bu olay ile havalimanında ele geçirilen İHA arasında bağlantı bulunup bulunmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

NATO, olaydan haberdar olunduğunu bildirdi

NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduklarını, Alman yetkililerin soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Leipzig-Halle Havalimanı, Ukrayna'ya yönelik askeri ve lojistik sevkiyatlarda önemli bir aktarma merkezi olarak biliniyor.

Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS), yılın ilk yarısında havalimanları çevresinde izinsiz drone uçuşları nedeniyle 145 operasyonel aksaklık kaydedildiğini açıklarken vakaların büyük bölümünde İHA'ları kullanan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediği ifade edilmişti.

Temmuz ayında ise Bavyera'da bir savunma sanayisi şirketini İHA ile gözetlediği şüphesiyle 37 yaşındaki Moldova vatandaşı bir kişi gözaltına alınmış, güvenlik kaynakları şüphelinin Rus istihbaratı adına hareket etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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