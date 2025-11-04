Haberler

Almanya'nın En Yaşlı Erkeği Karl Haidle 110 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Stuttgart yakınlarında yaşayan ve 2 Eylül 1915'te doğan Karl Haidle, 110 yaşında hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi önemli tarihi olaylara tanıklık eden Haidle, 100 yaşında hâlâ tarlasında çalışıyordu.

Almanya'nın en yaşlı erkeği olan Karl Haidle, 110 yaşında hayatını kaybetti.

Stuttgart yakınlarındaki Kernen im Remstal Belediyesi, 2 Eylül 1915'te doğan Karl Haidle'ın cumartesi günü hayata veda ettiğini duyurdu.

Haidle'ın, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi ve Berlin Duvarı'nın yıkılışı gibi önemli tarihi olaylara şahitlik ettiği ifade edildi.

Almanya'nın en yaşlı erkeği olan Haidle'ın, 100 yaşındayken tarlasında çalıştığı, ülkede ve dünyada yaşanan olaylarla günlük olarak ilgilendiği belirtildi.

Almanya'nın en yaşlı kadını, 27 Ağustos 2024'te 114 yaşında ölen Charlotte Kretschmann'dı.

Almanya'da doğan en yaşlı kadın, halen 113 yaşında olan ve ABD'de yaşayan Ilse Meingast olarak kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.