Almanya'nın En Yaşlı Erkeği Karl Haidle 110 Yaşında Hayatını Kaybetti

Almanya'nın en yaşlı erkeği olan Karl Haidle, 110 yaşında hayatını kaybetti.

Stuttgart yakınlarındaki Kernen im Remstal Belediyesi, 2 Eylül 1915'te doğan Karl Haidle'ın cumartesi günü hayata veda ettiğini duyurdu.

Haidle'ın, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi ve Berlin Duvarı'nın yıkılışı gibi önemli tarihi olaylara şahitlik ettiği ifade edildi.

Almanya'nın en yaşlı erkeği olan Haidle'ın, 100 yaşındayken tarlasında çalıştığı, ülkede ve dünyada yaşanan olaylarla günlük olarak ilgilendiği belirtildi.

Almanya'nın en yaşlı kadını, 27 Ağustos 2024'te 114 yaşında ölen Charlotte Kretschmann'dı.

Almanya'da doğan en yaşlı kadın, halen 113 yaşında olan ve ABD'de yaşayan Ilse Meingast olarak kayıtlarda yer alıyor.