Almanya'nın Büyükelçisi Gaziantep'in Nurdağı İlçesini Ziyaret Etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sorg ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Büyükelçi Sorg ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki konteyner kentte hizmet veren eğitim kurumlarını ziyaret ederek, uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.