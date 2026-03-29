Almanya'da AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, ABD birliklerinin ülkesinden çekilmesini istedi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin Eş Başkanı Tino Chrupalla, ABD askerlerinin ülkesinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Chrupalla, partisinin Saksonya eyalet kongresinde açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın daha bağımsız çizgi izlemesi gerektiğini savunan, AfD'nin programındaki "müttefik birliklerin ve nükleer silahların çekilmesi" hedefine işaret eden Chrupalla, ABD askerlerinin ülkesinden ayrılmasını istedi.

"Bunu uygulamaya ABD birliklerinin Almanya'dan çekilmesiyle başlayalım." diyen Chrupalla, Almanya'nın uluslararası çatışmalara sürüklenmemesi gerektiğini belirtti."

İspanya'nın ABD üslerini bazı operasyonlara kapatma kararını örnek gösteren Chrupalla, bunun Almanya için model olabileceğini vurguladı.

Chrupalla, uluslararası askeri müdahalelere karşı çıkarak, özellikle Orta Doğu'daki çatışmalara katılımı eleştirdi.