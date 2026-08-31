Almanya: AB'nin kuzey genişlemesi hedefi unutulmamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İzlanda'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını reddetmesinin ardından AB'nin kuzeye doğru genişleme hedefinin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Wadephul, başkent Berlin'de Tunus'a ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, İzlanda'da 29 Ağustos'ta yapılan referandumda seçmenlerin çoğunluğunun AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı oy kullanmasını değerlendirdi.

Wadephul, AB açısından bu sonucun, Birliğin nasıl daha cazip hale gelebileceğinin düşünülmesi gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

Her ülkenin otomatik olarak AB'ye girmeyi hedeflemesinin söz konusu olmadığını dile getiren Wadephul, "Ben bunun hangi alanlarda daha iyi olabileceğimizi ve çekiciliğimizi nasıl artırabileceğimizi değerlendirmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu elbette özellikle sunduğumuz ekonomik beklentiler için geçerli. AB'nin kuzeye doğru genişlemesi hedefini gözden kaçırmamamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Wadephul, bu durumun, İzlanda'nın yanı sıra Norveç için de geçerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA