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Almanya Dışişleri Bakanı Ukrayna Ziyaretini Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Yarıda Kesti

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna'nın Mıkolayiv kentine yaptığı ziyaret, güvenlik endişeleri sebebiyle yarıda kesildi. Baerbock ve heyeti, bir Rus insansız hava aracı tarafından takip edildiği tespit edilince zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Ukrayna'nın Karadeniz'de bulunan liman kenti Mıkolayiv'a yaptığı ziyaret, güvenlik endişeleri nedeniyle yarıda kesildi. Bakan Baerbock ve heyetinin kenti ziyareti sırasında bir Rus İHA'sı tarafından takip edilmesi sonrası heyet zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Alman basınına yaptığı açıklamasında, Almanya tarafından finansmanı sağlanan bir içme suyu arıtma tesisini ziyaret etmek için Mıkolayiv kentine giden Annalena Baerbock ve heyetinin bir Rus insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edildiğinin tespit edilmesi üzerine ziyaretin yarıda kesildiği ve heyetin zırhlı araçlarla bölgeden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın, bir süre izleme yaptıktan sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Alman medyasındaki haberlerde de Baerbock'un bölgeden ayrılmasının ardından Mıkolayiv'de bir hava saldırısı gerçekleştiği, Alman Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyaretini sonlandırarak ülkesine döndüğü belirtildi.

Baerbock, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya desteklerini ifade etmek için dün Odessa kentine gitmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da Ukrayna'ya yönelik yeniden inşa yardımının 100 milyon avro daha artırılarak 1 milyar avroya çıkarılacağı açıklandı.

Almanya'nın ayrıca haziran ayında Berlin'de Ukrayna için bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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