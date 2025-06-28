Almanya'dan Nükleer Silah Çağrısı: Jens Spahn Açıklamalarda Bulundu

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Almanya Hristiyan Demokrat Birliği lideri Jens Spahn, Rusya'nın artan tehdidi nedeniyle Almanya'ya nükleer silahlara doğrudan erişim izni verilmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın caydırıcılık gücünü artırma çağrısında bulunan Spahn, ayrıca nükleer savunma için yeni bir Avrupa şemsiyesi oluşturulmasını önerdi.

Almanya'da iktidar ortaklarından Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parlamento grubu lideri Jens Spahn, Rusya'nın artan tehdidi nedeniyle Almanya'ya nükleer silahlara doğrudan erişim izni verilmesi gerektiğini söyledi.

Spahn, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Rus saldırganlığının" yeni bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Almanya'ya nükleer silahlara doğrudan erişim izni verilmesini talep etti ve Avrupa'nın caydırıcılık gücüne sahip olması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da depolanan Amerikan nükleer bombalarının yeterli olmadığını belirten Spahn, Fransa ve Birleşik Krallık'ın nükleer silahlarında da paylarının olmasını ve hatta ayrı bir Avrupa nükleer şemsiyesi oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Spahn, "Bu çok paraya mal olur. Ancak koruma istiyorsanız, bunu finanse etmeniz gerekir." dedi.

"Almanya nükleer bir güç mü?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Spahn, konunun hassasiyetine dikkati çekerek, Almanya'nın nükleer silah konusunda derin köklere sahip olduğunu dile getirdi.

Avrupa'daki nükleer silahlar için dönüşümlü bir sorumluluk sisteminin getirilmesi gerektiğini savunan Spahn, "Nükleer silahlarıyla caydırıcı olmayan herkes küresel politikada bir piyon haline gelecektir." ifadesini kullandı.

NATO Zirvesi'nde, üye ülkelerin gelecek 10 yıl içinde savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünü kabul etmeyen İspanya'ya karşı sert bir tutum sergileyen Spahn, "Kuzey Atlantik İttifakı'nda birbirimizi birlikte koruma sözü verdiysek, herkes gerekli katkıyı sağlamalıdır. Bu nedenle İspanya'dan da aynısını bekliyorum." diye konuştu.

Herkesi "savunmaya hazır olma" konusunda uyaran Spahn, "Biz Almanlar, NATO topraklarına saldırıldığında çağrılacağımız fikrine alışmalıyız. Acil bir durumda Litvanya'nın her metrekaresini savunmaya hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer programına da değinen Spahn, "İran rejiminin nükleer programına devam etmesi genel olarak engellenmelidir. Bu, sivil uygulamalar için de geçerlidir." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
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