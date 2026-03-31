Haberler

Almanya, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerine yapılan saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesinde görev yapan 3 Endonezyalı askerin öldürülmesine neden olan saldırıları şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL'in korunması ve güvenliği için ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan 3 Endonezyalı askerin Lübnan'da öldürülmesine neden olan son saldırıları şiddetle kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Lübnan'da UNIFIL birliklerine yönelik ve üç Endonezyalı barış gücü askerinin hayatını kaybetmesine neden olan son saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

BM Barış Gücü askerlerinin uluslararası hukukun koruması altında olduğu vurgulanarak, hedef olamayacakları kaydedildi.

Paylaşımda, çatışmanın tüm taraflarının UNIFIL'in güvenliğini ve emniyetini her zaman sağlamaları gerektiğine işaret edilerek taraflara ateşkesin yeniden tesis edilmesine ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın uygulanması çağrısında bulunuldu.

UNIFIL, 29-30 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 Endonezyalı askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

