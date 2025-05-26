Almanya'dan İsrail'e Yardım Eleştirisi

Almanya'dan İsrail'e Yardım Eleştirisi
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Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatını yavaşlattığını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu açıkladı. Laschet, halkı korumanın ve yardım sağlamanın uluslararası hukukun gereği olduğunu vurguladı.

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatını yavaşlatan tutumunu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

Kamu yayıncısı ZDF'de yayımlanan "Berlin Direkt" programında konuşan Laschet, İsrail'in Gazze'ye yardımları yavaşlatmasını eleştirerek, "İnsanları açlıktan öldürmek, uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Laschet, "Halka gıda, yardım ve ilaç sevkiyatını durdurmak, Hamas'la savaşmak değildir. Bu, uluslararası kuralları ihlal eder." diye konuştu.

Savaşlarda bile halkı korumanın ve halka gıda sağlamanın uluslararası hukukun gereği olduğunu vurgulayan Laschet, İsrail hükümetinden yardımların hızlandırılması için gerekeni yapmasını istedi.

Armin Laschet, Alman "devlet aklı" kavramının her zaman İsrail'in güvenliğini garanti altına almak anlamına geldiğine işaret ederek, "Ancak devlet aklı, her zaman (İsrail) hükümeti mükemmel bulmak, radikal sağcı bakanların her birini mükemmel bulmak anlamına gelmez. Her bir askeri tedbirin doğru olduğunu düşünmek gibi. Devlet aklı bu değildir. Devlet aklı, İsrail'in varlığı tehlikeye girdiğinde Almanya'nın İsrail'in yanında yer alması anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Laschet, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Almanya'ya gelmesi durumunda tutuklanıp tutuklanmayacağının sorulması üzerine, "Şu anda Netanyahu'nun Almanya'ya gelmesine kesinlikle gerek yok. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'de Netanyahu ile görüştü. Diyalog temasları var ve bu açıdan böyle bir sorunun ortaya çıktığını düşünmüyorum. Herhangi bir konferansa gelmesi halinde Alman topraklarında tutuklanmayacaktır." cevabını verdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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