Almanya, İsrail'den Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kurulması kararını derhal durdurmasını istedi

Almanya, İsrail'e Batı Şeria'da yeni yerleşim kurulması kararını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyinin Batı Şeria'da 764 yeni konutun inşasına ilişkin planları onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail'in kararı eleştirilerek, "İsrail hükümetini yerleşim inşaatını derhal durdurmaya çağırıyor ve yerleşim genişlemesi ve diğer önlemler yoluyla gerçekleştirilen hem resmi ilhakı hem de fiili ilhakı kategorik olarak reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in bu yıl yaklaşık 30.000 yeni yerleşim birimini onayladığına işaret edilen açıklamada bunun "yeni rekor sayı" ve dolayısıyla büyük endişe kaynağı olduğu kaydedildi.

Yasa dışı yerleşim inşaatının yalnızca uluslararası hukuku ihlalle kalmadığı, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının talep ettiği iki devletli çözümü de engelleyeceği uyarısında bulunuldu.

Almanya'nın 4 Haziran 1967 tarihli sınırlarda yapılan değişiklikleri yalnızca çatışmanın taraflarınca kabul edilmiş olmaları koşuluyla tanıyacağı bilgisi paylaşıldı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Barış Şimdi (Peace Now)" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken İsrailli yerleşimci nüfusu 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 yerleşim yeri bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta.

İsrail hükümetinin bu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu yerleşim yerleri ve buraya nüfusunu nakletmesi, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.