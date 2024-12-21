Üye Girişi
Haberler
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da Noel pazarına saldırı! İşte kan donduran o anlar
Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan yakalandı
Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Almanya'daki Noel Pazarı'na Araçlı Saldırı

Almanya'daki Noel Pazarı'na Araçlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Magdeburg eyaletinde bir kişinin Noel pazarına gerçekleştirdiği araçlı saldırıyla ilgili Başbakan Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den açıklamalar geldi. Scholz, düşüncelerinin kurbanlar ve aileleriyle birlikte olduğunu ifade ederken, Faeser de olayın ciddiyetine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Almanya'daki Noel pazarına yapılan araçlı saldırıya ilişkin Başbakanı Olaf Scholz, " Magdeburg'dan gelen haberler kötü bir şeylerin yaşanmakta olduğunu düşündürüyor. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" ifadesini kullandı.

Almanya'nın Magdeburg eyaletinde bir şahsın aracıyla Noel pazarına saldırısına ilişkin olarak Başbakan Olaf Scholf ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den ilk açıklamalar geldi.

Scholz'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

" Magdeburg'dan gelen haberler kötü bir şeylerin yaşanmakta olduğunu düşündürüyor. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise  sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Magdeburg'dan gelen haberler sarsıcı. Ekipler, yaralıları tedavi etmede ve ilk müdahalede bulunmada ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Güvenlik yetkilileri olayın arka planını aydınlatacaktır."

Saksonya-Anhalt eyaletinin Başbakanı Reiner Haseloff, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin 2006 yılında Almanya'ya gelen ve doktor olarak çalışan 50 yaşında Suudi Arabistan vatandaşı bir kişi olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
img

Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
img

Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları 'Arda Turan' sesleriyle inledi
Stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Tribünler karıştı! Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Özgür Özel'den Özlem Gürses çıkışı: Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın
Özgür Özel'den kurmaylarına Özlem Gürses talimatı!
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.